Перешел на сторону рф: командиру российского катера объявили подозрение в госизмене – ГБР

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Киев • УНН

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КИЕВ. 27 июня. УНН. Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене бывшему капитану 3 ранга воинской части, дислоцировавшейся в АР Крым. Сейчас он командует российским ракетным катером "Вышний Волочёк", передает УНН.

Цитата

"В 2014 году офицер предал присягу и остался в захваченной российскими оккупантами воинской части. Дав присягу вооруженным силам россии, капитан продолжил службу в российском черноморском флоте. Дезертир командует ракетным катером "Вышний Волочёк" и с Черного моря обстреливает ракетами мирные территории Украины", - говорится в сообщении.

Детали 

Следователи ГБР собрали достаточно доказательств и сообщили предателю о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет. Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляет Одесская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона.

Дополнение

Святогорскому городскому голове заочно сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). По данным следствия, городской голова, перейдя на сторону врага, распространил через средства массовой информации обращение, в котором пропагандировал идеи "русского мира". Также подозреваемый выражал благодарность военнослужащим из рф, захватившим мирный город.

Государственное бюро расследований задержало бывшего милиционера из Харькова, который в марте добровольно начал сотрудничать с представителями вооруженных формирований агрессора. Ему объявлено подозрение в государственной измене

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