Просуває ідеї "великой россии": антиукраїнському блогеру з "днр" оголосили підозру у держзраді
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді та пособництві державі-агресору громадянину України та пропагандисту так званої "днр" Андрію Лисенку, передає УНН.
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Відомо, що житель Донецька веде активну пропагандистську діяльність проти суверенітету, незалежності та цілісності України на власних каналах у соціальних мережах із загальною аудиторією понад 240 тисяч осіб.
Чоловік запропонував свої послуги як "місцевого рупора" з антиукраїнської пропаганди представникам країни-агресора.
Зафіксована його співпраця із депутатом окупаційної адміністрації Донецької області, а також представником політичної партії рф "справедливая россия".
"З моменту повномасштабної збройної агресії рф пропагандист розміщує на своїх каналах антиукраїнську інформацію, просуває ідеї "великой россии". У своїх матеріалах він дає максимально негативну оцінку діям української влади, Збройних сил України, принижує та дезінформує проукраїнсько налаштованих громадян тощо", - ідеться в повідомленні.
Блогера підозрюють у державній зраді, здійсненій в умовах воєнного стану, та у пособництві державі-агресору (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 111-2 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна. Досудове слідство триває.
Доповнення
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді колишньому капітану третього рангу військової частини, яка дислокувалася у Криму. Наразі він командує російським ракетним катером "Вышний Волочёк".