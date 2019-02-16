Проститутка подозревается в убийстве иностранца-дальнобойщика

Тело гражданина Турции 1972 года обнаружили в салоне грузового авто на стоянке в городе Дунаевцы. На теле покойного обнаружили около двух десятков колото-резаных ран. Вскоре по подозрению в убийстве полицейские задержали жительницу одного из сел Каменец-Подольского района Хмельницкой области, которая ранее привлекалась к административной ответственности за занятие проституцией.



Расследование продолжается. Уголовное производство будо открыто по ст.115 УК Украины.



Как сообщал УНН, женщину приговорили к 15 годам за организацию убийства отца.



Напомним, отец зарезал собственного сына на Прикарпатье.