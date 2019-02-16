Проститутка подозревается в убийстве иностранца-дальнобойщика

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 49179 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 65041 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 126373 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 127525 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128185 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124342 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 158320 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117776 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141382 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145254 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Проститутка подозревается в убийстве иностранца-дальнобойщика

Проститутка подозревается в убийстве иностранца-дальнобойщика

Киев  •  УНН

 • 43578 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. В Хмельницкой области местную жительницу задержали по подозрению в убийстве иностранца, который работал дальнобойщиком. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

Тело гражданина Турции 1972 года обнаружили в салоне грузового авто на стоянке в городе Дунаевцы. На теле покойного обнаружили около двух десятков колото-резаных ран. Вскоре по подозрению в убийстве полицейские задержали жительницу одного из сел Каменец-Подольского района Хмельницкой области, которая ранее привлекалась к административной ответственности за занятие проституцией.

Расследование продолжается. Уголовное производство будо открыто по ст.115 УК Украины.

Как сообщал УНН, женщину приговорили к 15 годам за организацию убийства отца.

Напомним, отец зарезал собственного сына на Прикарпатье.

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