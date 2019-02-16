Проститутка підозрюється у вбивстві іноземця-далекобійника

Тіло громадянина Туреччини 1972 року народження виявили в салоні вантажного авто на стоянці у місті Дунаївці. На тілі покійного виявили близько двох десятків колото-різаних ран. Невдовзі за підозрою у вбивстві поліцейські затримали мешканку одного з сіл Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, яка раніше притягалась до адміністративної відповідальності за зайняття проституцією.



Розслідування триває. Кримінальне провадження будо відкрите за ст.115 КК України.



Як повідомляв УНН, жінку засудили до 15 років за організацію вбивства батька.



Нагадаємо, батько зарізав власного сина на Прикарпатті.