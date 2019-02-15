Жінку засудили до 15 років за організацію вбивства батька

"За результатами розгляду апеляційної скарги... засуджено до тривалих термінів ув’язнення групу із 5 жителів області, які вчинили умисне вбивство 50-річного мешканця міста Вараш. Останніх визнано винними у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п.п. 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів, на замовлення та за попередньою змовою групою осіб)", - повідомили у прокуратурі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Матір примусово лікуватимуть за вбивство 12-річної дочки

У суді доведено, що жителька Вараша у 2012 році організувала та вчинила умисне вбивство рідного батька, бажаючи успадкувати його квартиру. До злочину вона залучила ще 4 жителів області, пообіцявши їм винагороду у 4 тис. дол.

Як зазначається, чоловіка спочатку побили у його ж домі та намагались задушити. Потім його вивезли в багажнику автомобіля до лісу, де продовжили бити дерев’яною палицею, завдали не менше 8 ударів канцелярським ножем в область шиї, голови та грудей, від чого клинок ножа зламався, після чого ще живого облили бензином та підпалили, вказали у прокуратурі.

Суд першої інстанції 27 травня 2014 року виніс їм вирок - позбавлення волі строком від 10 до 13 років. Його оскаржили.

Волинський апеляційний суд 13 лютого 2019 року ухвалив новий вирок, за яким дочку загиблого засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, трьох співучасників злочину - до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Четвертого спільника - до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна, однак його звільнено у залі суду через відбуття покарання, у яке зараховано строк попереднього ув’язнення.

Нагадаємо, батько зарізав власного сина на Прикарпатті.