Женщину приговорили к 15 годам за организацию убийства отца
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Жительницу Ровенской области, еще в 2012 году организовавшую умышленное убийство отца, приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества, также осуждены четверо ее сообщников. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.
"По результатам рассмотрения апелляционной жалобы,.. приговорена к длительным срокам заключения группа из 5 жителей области, совершивших умышленное убийство 50-летнего жителя города Вараш. Последние признаны виновными в совершении уголовного преступления, предусмотренного п.п. 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений, по заказу и по предварительному сговору группой лиц)", - сообщили в прокуратуре.
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В суде доказано, что жительница Вараш в 2012 году организовала и совершила умышленное убийство родного отца, желая получить в наследствие его квартиру. К преступлению она привлекла еще 4 жителей области, пообещав им вознаграждение в 4 тыс. долл.
Как отмечается, мужчину сначала избили в его же доме и пытались задушить. Затем его вывезли в багажнике автомобиля в лес, где продолжили бить деревянной палкой, нанесли не менее 8 ударов канцелярским ножом в область шеи, головы и груди, от чего клинок ножа сломался, после чего еще живого облили бензином и подожгли, указали в прокуратуре.
Суд первой инстанции 27 мая 2014 года вынес им приговор - лишение свободы сроком от 10 до 13 лет. Его обжаловали.
Волынский апелляционный суд 13 февраля 2019 года вынес новый приговор, согласно которому дочь погибшего приговорена к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества, трое соучастников преступления - к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Четвертого сообщника - к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, однако он освобожден в зале суда из-за отбытия наказания, в которое зачислен срок предварительного заключения.
Напомним, отец зарезал собственного сына на Прикарпатье.