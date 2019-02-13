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Матір примусово лікуватимуть за вбивство 12-річної дочки

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 13 лютого. УНН. Сьогодні, 13 лютого 2019 року у Кіровському районному суді відбулося фінальне судове засідання у справі 36-річної кропивничанки, яка підозрювалась у вбивстві своєї 12-річної дочки. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Кіровоградської області, передає УНН.

"Суд прийняв до уваги доводи сторони обвинувачення та задовольнив клопотання прокуратури про застосування щодо жінки примусових заходів медичного характеру(п.2, п.4 ч. 2 ст. 115 КК України – умисне убивство)", - йдеться у повідомленні.

Судові слухання у справі тривали понад 9 місяців. Дослідивши всі обставини суд дослухався до доводів прокуратури щодо наявності достатньої кількості доказів по справі та ухвалив рішення про застосування до жінки примусових заходів медичного характеру у виді госпіталізації до психіатричного закладу із суворим наглядом.

Наразі рішення суду законної сили не набрало і може бути оскаржено в апеляційній інстанції протягом 30 днів.

До набрання ухвали законної сили жінка продовжуватиме перебувати в стінах Кіровоградської психіатричної лікарні.

Нагадаємо, обвинувачену у вбивстві власної доньки кропивничанку Олену Добродій визнали неосудною.

Як повідомляв УНН, 12 грудня біля Кропивницького виявили тіло 12-річної дівчинки, яка 8 грудня пішла у школу і не повернулася.

З'ясувалося, що батько пішов на роботу та по дорозі відвів до дитсадка молодшу дитину. Старша донька була з мамою. Дівчинка просилася залишитися вдома та не йти до школи, а мати навпаки наполягала, щоб та все ж таки пішла. Ймовірно, в приступі люті жінка вбила дитину, а потім вивезла її труп та залишила на пустирі.

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