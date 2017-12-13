За підозрою у вбивстві 12-річної дівчинки в Кропивницькому затримали її матір

"Чотири доби поліція однієї з центральних областей розшукувала дівчинку 12 років, яка, зі слів батьків, пішла зранку до школи і зникла. Вчора в результаті пошукових заходів дівчинка була знайдена мертвою на відстані 5 км від будинку з численними пораненнями. Вже ввечері на підставі зібраних доказів за підозрою в скоєнні вбивства затримана мама дівчинки", - написав В.Аброськін.

За його словами, з'ясувалось, що батько пішов на роботу та по дорозі відвів до дитсадка молодшу дитину. Старша донька була з мамою. Дівчинка просилася залишитися вдома та не йти до школи, а мати навпаки наполягала, щоб та все ж таки пішла до школи.

"В підсумку - в пориві раптово виниклої люті мати вбила дитину, а потім вивезла та залишила на пустирі. Це страшна трагедія. Попереду ряд експертиз, в тому числі й проведення психіатричної експертизи підозрюваної. Крапку повинен поставити суд", - зазначив заступник голови Нацполіції.

Нагадаємо, у вівторок 12 грудня біля Кропивницькому виявили тіло 12-річної дівчинки, яка 8 грудня пішла у школу і не повернулася.