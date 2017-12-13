По подозрению в убийстве 12-летней девочки в Кропивницком задержали ее мать

"Четверо суток полиция одной из центральных областей разыскивала девочку 12 лет, которая, по словам родителей, пошла утром в школу и исчезла. Вчера в результате поисковых мероприятий девочка была найдена мертвой в 5 км от дома с многочисленными ранениями. Уже вечером на основании собранных доказательств по подозрению в совершении убийства была задержана мама девочки", - написал В.Аброськин.

По его словам, выяснилось, что отец ушел на работу и по дороге отвел в детсад младшего ребенка. Старшая дочь была с мамой. Девочка просилась остаться дома и не идти в школу, а мать настаивала, чтобы та все-таки пошла в школу.

"В итоге - в порыве внезапно возникшей ярости мать убила ребенка, а затем вывезла и оставила на пустыре. Это страшная трагедия. Впереди ряд экспертиз, в том числе и проведение психиатрической экспертизы подозреваемой. Точку должен поставить суд", - отметил заместитель председателя Нацполиции.

Напомним, во вторник 12 декабря в Кропивницком обнаружили тело 12-летней девочки, которая 8 декабря пошла в школу и не вернулась.