Жінку, підозрювану у вбивстві власної доньки у Кропивницькому, визнали неосудною
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 18 квітня. УНН. Обвинувачену у вбивстві власної доньки кропивничанку Олену Добродій визнали неосудною. Про це повідомила прес-служба обласної прокуратури, передає УНН.
"Завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно 35-річної жінки, яка підозрюється у вбивстві своєї неповнолітньої доньки, яке сталося 8 грудня 2017 року в обласному центрі. Процесуальним керівником у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства 12-річної дівчинки (п.2, п.4 ч. 2 ст. 115 КК України – умисне убивство) затверджено клопотання про застосування щодо жінки примусових заходів медичного характеру", – йдеться в повідомленні.
Так, напередодні слідчі отримали висновок фахівців Одеського обласного медичного центру психологічного здоров’я, де жінка проходила стаціонарне обстеження.
"За результатами проведення судово-психолого-психіатричної експертизи жінка на момент вчинення вбивства та на даний час "не здатна усвідомлювати свої дії та керувати ними". На підставі отриманого висновку слідчим за погодженням з процесуальним прокурором було внесено клопотання до суду щодо зміни запобіжного заходу стосовно підозрюваної з тримання під вартою на поміщення до психіатричної установи. На даний час жінка перебуває в Кіровоградській обласній психіатричній лікарні с. Нового", - зазначили у прокуратурі.
Клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру стосовно 35-річної матері убитої дівчинки направлено до суду для розгляду по суті.
Нагадаємо, жінці, яка підозрюється у вбивстві своєї 12-річної дитини, продовжили строк перебування під вартою. Також суд вирішив провести судово-психолого-психіатричну експертизу підозрюваної.
Як повідомляв УНН, 12 грудня біля Кропивницького виявили тіло 12-річної дівчинки, яка 8 грудня пішла у школу і не повернулася.
З'ясувалося, що батько пішов на роботу та по дорозі відвів до дитсадка молодшу дитину. Старша донька була з мамою. Дівчинка просилася залишитися вдома та не йти до школи, а мати навпаки наполягала, щоб та все ж таки пішла. Ймовірно,в приступі люті жінка вбила дитину, а потім вивезла її труп та залишила на пустирі.