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Женщину, подозреваемую в убийстве собственной дочери в Кропивницком, признали неподсудной

Киев • УНН

 • 13283 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 18 апреля. УНН. Обвиняемую в убийстве собственной дочери кропивничанку Елену Добродий признали невменяемым. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры, передает УНН.

Женщину, подозреваемую в убийстве собственной дочери в Кропивницком, признали неподсудной

"Завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении 35-летней женщины, которая подозревается в убийстве своей несовершеннолетней дочери, которое произошло 8 декабря 2017 в областном центре. Процессуальному руководителем в уголовном производстве по факту умышленного убийства 12-летней девочки (п.2, п .4 ч. 2 ст. 115 УК Украины - умышленное убийство) утверждено ходатайство о применении в отношении женщины принудительных мер медицинского характера", - говорится в сообщении.

Так, накануне следователи получили заключение специалистов Одесского областного медицинского центра психологического здоровья, где женщина проходила стационарное обследование.

"По результатам проведения судебно-психолого-психиатрической экспертизы женщина на момент совершения убийства и в настоящее время "не способна осознавать свои действия и руководить ими". На основании полученного заключения следователем по согласованию с процессуальным прокурором было внесено ходатайство в суд об изменении меры пресечения в отношении подозреваемой с содержания под стражей на помещение в психиатрическое учреждение. В настоящее время женщина находится в Кировоградской областной психиатрической больнице с. Новое", - отметили в прокуратуре.

Ходатайство о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 35-летней матери убитой девочки направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, женщине, которая подозревается в убийстве своего 12-летней ребенка, продлили срок пребывания под стражей. Также суд решил провести судебно-психолого-психиатрическую экспертизу подозреваемого.

Как сообщал УНН, 12 декабря в Кропивницком обнаружили тело 12-летней девочки, которая 8 декабря пошла в школу и не вернулась.

Выяснилось, что отец ушел на работу и по дороге отвел в детсад младшего ребенка. Старшая дочь была с мамой. Девочка просилась остаться дома и не идти в школу, а мать напротив настаивала, чтобы она все же пошла. Вероятно, в приступе ярости женщина убила ребенка, а затем вывезла ее труп и оставила на пустыре.

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