Мать принудительно лечить за убийство 12-летней дочери
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 13 февраля. УНН. Сегодня, 13 февраля 2019 в Кировском районном суде состоялось финальное судебное заседание по делу 36-летней кропивничанки, которая подозревалась в убийстве своей 12-летней дочери. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кировоградской области, передает УНН.
"Суд принял во внимание доводы стороны обвинения и удовлетворил ходатайство прокуратуры о применении в отношении женщины принудительных мер медицинского характера (п.2, п.4 ч. 2 ст. 115 УК Украины - умышленное убийство)", - говорится в сообщении.
Судебные слушания по делу продолжались более 9 месяцев. Исследовав все обстоятельства суд прислушался к доводам прокуратуры о наличии достаточного количества доказательств по делу и принял решение о применении к женщине принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением.
Сейчас решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционной инстанции в течение 30 дней.
До вступления решения в законную силу женщина будет продолжать находиться в стенах Кировоградской психиатрической больнице.
Напомним, обвиняемую в убийстве собственной дочери кропивничанку Елену Добродий признали невменяемой.
Как сообщал УНН, 12 декабря у Кропивницкого обнаружили тело 12-летней девочки, которая 8 декабря пошла в школу и не вернулась.
Выяснилось, что отец ушел на работу и по дороге отвел в детсад младшего ребенка. Старшая дочь была с мамой. Девочка просилась остаться дома и не идти в школу, а мать напротив настаивала, чтобы все же пошла. Вероятно, в приступе ярости женщина убила ребенка, а затем вывезла ее труп и оставила на пустыре.