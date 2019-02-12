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Батько зарізав власного сина

Батько зарізав власного сина

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. На Прикарпатті прокуратура повідомила про підозру чоловікові, який зарізав власного сина. Про це повідомив у вівторок речник Генпрокуратури Андрій Лисенко, передає УНН.

"Прокуратурою Івано-Франківської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства. Встановлено, що 10 лютого 2019 року, близько 19:00, у селі Куропатники Галицького району в одному із приватних будинків виник конфлікт на побутовому ґрунті між 77-літнім чоловіком та його сином. У ході конфлікту батько ножем спричинив синові два поранення грудної клітки, від яких потерпілий помер", - повідомив Лисенко у Facebook.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України, вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, чоловік вбив власного батька у Чернігові.

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