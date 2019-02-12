Отец зарезал собственного сына
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. На Прикарпатье прокуратура сообщила о подозрении мужчине, который зарезал собственного сына. Об этом сообщил во вторник представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко, передает УНН.
"Прокуратурой Ивано-Франковской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту умышленного убийства. Установлено, что 10 февраля 2019 года, около 19:00, в селе Куропатники Галицкого района в одном из частных домов возник конфликт на бытовой почве между 77-летним мужчиной и его сыном. В ходе конфликта отец ножом нанес сыну два ранения грудной клетки, от которых потерпевший скончался", - сообщил Лысенко в Facebook.
Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, мужчина убил собственного отца в Чернигове.