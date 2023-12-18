Прослушка в кабинете Залужного: в ГУР заявили о попытке рф получить информацию о ВСУ
Киев • УНН
Прослушивание кабинета Главнокомандующего ВСУ Залужного рассматривается как попытка врага узнать планы боевых действий, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Юсов, отметив постоянные усилия контрразведки.
Прослушка, которую нашли в кабинете главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, является попыткой врага получить информацию о планах Сил обороны на поле боя. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, передает УНН.
Он отметил, что россияне сейчас пытаются различными способами получить информацию и изучить дальнейшие планы украинских войск в противостоянии оккупантам.
"Это, конечно, резонансное событие. Контрразведывательные органы, СБУ, в частности, должны разобраться в этой ситуации. Продолжается война и враг пытается различными способами получить информацию и изучить наши планы", - рассказал представитель ГУР в эфире.
Залужный прокомментировал информацию о прослушке в кабинете18 декабрь 2023, 11:09 • 23306 просмотров
Он отметил, что такие инструменты как прослушивающие устройства являются более дешевыми для российских спецслужб и имеют возможность сэкономить огромные ресурсы на линии фронта.
По словам Юсова, сейчас разведка ожидает результатов расследования.
Дополнение
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обнаружения технического устройства в одном из потенциальных мест дислокации главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного.
Впоследствии в Генеральном штабе ВСУ заявили, что устройства прослушивания были обнаружены в кабинетах, предназначенных для работы главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного и работников Аппарата обеспечения его деятельности.
Прослушка в кабинете Залужного: в ГУР заявили о попытке рф получить информацию о ВСУ
Прослушивание кабинета Главнокомандующего ВСУ Залужного рассматривается как попытка врага узнать планы боевых действий, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Юсов, отметив постоянные усилия контрразведки.
Не "прилет": в Кременчуге прогремел взрыв на промышленном объекте
В Кременчуге на промышленном объекте произошел взрыв, пострадавших нет, экстренные службы проводят расследование инцидента.
Одесская область стала местом встречи международных делегаций: Кипер подвел итоги года
Олег Кипер, председатель Одесской областной военной администрации, обсудил текущие вызовы и Стратегию послевоенного восстановления с 18 представителями дипломатических миссий, поблагодарив за их постоянную поддержку.
Конструкция Крымского моста очень уязвима: Гуменюк рассказала о проблемах россиян с логистикой
Крымский мост не используется оккупантами для перевозки крупных военных грузов из-за технических ограничений и рисков, сообщила Наталья Гуменюк. Это ограничивает поставки систем противовоздушной обороны Крыма, и мост может время от времени пропускать только умеренные грузы.
Может быть последним: в США планируют предоставить еще один пакет помощи Украине в этом году
США планируют отправить Украине пакет помощи до конца декабря, который может стать последним без нового финансирования со стороны Конгресса, поскольку средства Пентагона на замену переданного вооружения иссякнут до 30 декабря.
Протесты на границе с Украиной: в Польше заявили, что решить проблему с перевозчиками будет сложно
Министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак признает сложность решения пограничного протеста перевозчиков и связывает проблему с бездействием предыдущего правительства. Запланированы переговоры с украинскими чиновниками на фоне продолжающихся блокад дальнобойщиков.
Украина заставила "свернуть" российский флот в Черном море, но ракетная угроза сохраняется - Гуменюк
Вооруженные силы Украины значительно уменьшили российское военно-морское присутствие в Черном море, но россия сохраняет ракетный потенциал с радиусом действия 2 500 километров, что представляет постоянную угрозу для Украины.
В Пентагоне заявили, что до конца года США исчерпают все деньги для военной помощи Украине
Пентагон исчерпает средства на замену оружия, отправленного в Украину, до 30 декабря 2023 года, если Конгресс не одобрит новое финансирование. Последние 1,07 миллиарда долларов используются на закупку новых вооружений.
В Одесской области капитально отремонтировали хирургическое отделение одной из центральных больниц
По данным ОВА, во время ремонта отделение расширили на 30 мест для госпитализации пациентов.
Оккупанты заблокировали визит МАГАТЭ на тепловую станцию возле Запорожской АЭС
Российские оккупанты не допустили группу МАГАТЭ к инспекции тепловой электростанции, которая имеет решающее значение для резервного питания Запорожской атомной электростанции, что увеличивает риски отключения электроэнергии.