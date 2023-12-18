Прослушка в кабинете Залужного: в ГУР заявили о попытке рф получить информацию о ВСУ

Прослушка, которую нашли в кабинете главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, является попыткой врага получить информацию о планах Сил обороны на поле боя. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, передает УНН.

Он отметил, что россияне сейчас пытаются различными способами получить информацию и изучить дальнейшие планы украинских войск в противостоянии оккупантам.

"Это, конечно, резонансное событие. Контрразведывательные органы, СБУ, в частности, должны разобраться в этой ситуации. Продолжается война и враг пытается различными способами получить информацию и изучить наши планы", - рассказал представитель ГУР в эфире.

Залужный прокомментировал информацию о прослушке в кабинете

Он отметил, что такие инструменты как прослушивающие устройства являются более дешевыми для российских спецслужб и имеют возможность сэкономить огромные ресурсы на линии фронта.

По словам Юсова, сейчас разведка ожидает результатов расследования.

Дополнение

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обнаружения технического устройства в одном из потенциальных мест дислокации главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного.

Впоследствии в Генеральном штабе ВСУ заявили, что устройства прослушивания были обнаружены в кабинетах, предназначенных для работы главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного и работников Аппарата обеспечения его деятельности.