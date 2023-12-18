Залужный прокомментировал информацию о прослушке в кабинете
Киев • УНН
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Залужный сообщил, что в кабинете, который он должен был использовать сегодня, было найдено подслушивающее устройство.
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заявил, что помещение в котором нашли устройство прослушивания, он должен был начать использовать сегодня. Об этом он заявил журналистам в комментарии, который обнародован на "Мы - Украина", передает УНН.
Это помещение, которое я должен был использовать сегодня. Я должен был зайти в 7:00. У меня есть несколько мест, где я работаю. И в одном из них это произошло. Я там уже давненько не был. Но мы проверили и нашли, и не только у меня ... Это помещение и раньше использовалось, но перерыв был существенный, поэтому, видимо, под мою встречу готовилось
Дополнение
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обнаружения технического устройства в одном из потенциальных мест дислокации главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного.
Впоследствии в Генеральном штабе ВСУ заявили, что устройства прослушивания были обнаружены в кабинетах, предназначенных для работы главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного и работников Аппарата обеспечения его деятельности.
Залужный прокомментировал информацию о прослушке в кабинете
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Залужный сообщил, что в кабинете, который он должен был использовать сегодня, было найдено подслушивающее устройство.
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