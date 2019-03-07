"Прослушка" у офиса Зеленского: СБУ требует извинений от МВД

"Служба безопасности Украины официально заявляет: сообщение со стороны руководства МВД Украины и приближенных к нему отдельных народных депутатов Украины относительно причастности СБ Украины к прослушиванию кандидата в Президенты Украины Владимира Зеленского является сознательным распространением ложной информации для дискредитации украинской спецслужбы", - говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что "в Министерстве внутренних дел Украины еще до "громкого разоблачения" было известно, что 4 марта этого года по адресу ул. Белорусская, 26 сотрудники Службы безопасности Украины проводили оперативно-технические мероприятия, которые проводились на основании постановления апелляционного суда г. Киева и по согласованию с Генеральной прокуратурой Украины в отношении лица, которое обоснованно подозревается контрразведкой Службы безопасности Украины в государственной измене (статья 111 УК Украины). Это привело к расшифровке оперативно-технических мероприятий и срыву операции по документированию преступной деятельности в интересах российских спецслужб".

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Руководство МВД сознательно обнародовало видео и фото специальной техники, раскрыло формы и методы работы сотрудников СБ Украины, чем намеренно допустило утечку информации с ограниченным доступом, нанесло вред национальным интересам государства. По данному факту 6 марта текущего года Государственным бюро расследований Украины начато уголовное производство, говорится в заявлении.

"В рамках предоставленных полномочий и в установленном законами Украины порядке я готов предоставить руководству МВД Украины доступ к материалам этого дела. Это даст им возможность лично убедиться в том, что материалы касаются исключительно документирования факта государственной измены конкретного гражданина Украины и не имеют никакого отношения ни к В.Зеленскому, ни к любому другому политическому деятелю. Если им хватило совести обвинить Службу, пусть найдут смелость узнать правду, а затем опровергнуть свои безосновательные заявления и извинится перед общественностью и сотрудниками Службы безопасности Украины", - отметил Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

Напомним, у офиса кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, на улице Белорусской в Киеве, нашли неизвестное техническое оборудование.

Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 359 УК Украины - незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации.

Служба безопасности Украины подтвердила, что осуществляет оперативно-технические мероприятия в городе Киеве по адресу Белорусская, 26, однако эти меры "никак не связаны ни с одним из кандидатов в президенты Украины или их окружением".