"Прослушка" біля офісу Зеленського: СБУ вимагає вибачень від МВС

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КИЇВ. 7 березня. УНН. У Службі безпеки України називають повідомлення з боку керівництва МВС України щодо нібито прослуховування кандидата у Президенти України Володимира Зеленського свідомим поширенням неправдивої інформації, обіцяють надати доступ до матеріалів і вимагають вибачень, передає УНН із посиланням на прес-службу СБУ.

“Служба безпеки України офіційно заявляє: повідомлення з боку керівництва МВС України та наближених до нього окремих народних депутатів України щодо причетності СБ України до прослуховування кандидата у Президенти України Володимира Зеленського є свідомим поширенням неправдивої інформації задля дискредитації української спецслужби”, — йдеться у повідомленні.

У СБУ наголошують, що “у Міністерстві внутрішніх справ України ще до „гучного викриття“ було відомо, що 04 березня цього року за адресою вул. Білоруська, 26 співробітники Служби безпеки України проводили оперативно-технічні заходи, що здійснювалися на підставі ухвали апеляційного суду м. Києва та за погодженням з Генеральною прокуратурою України відносно особи, яка обґрунтовано підозрюється контррозвідкою Служби безпеки України у державній зраді (стаття 111 КК України). Це призвело до розшифровування оперативно-технічних заходів та зриву операції по документуванню злочинної діяльності в інтересах російських спецслужб”.

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Керівництво МВС свідомо оприлюднило відео і фото спеціальної техніки, розкрило форми і методи роботи співробітників СБ України, чим навмисно допустило виток інформації з обмеженим доступом, нанесло шкоду національним інтересам держави. За вказаним фактом 6 березня поточного року Державним бюро розслідувань України розпочато кримінальне провадження, зазначено у заяві.

“У рамках наданих повноважень та в установленому законами України порядку я готовий надати керівництву МВС України доступ до матеріалів цієї справи. Це дасть їм змогу особисто впевнитися у тому, що матеріали стосуються виключно документування факту державної зради конкретного громадянина України та не мають жодного відношення ані до В.Зеленського, ані до будь-якого іншого політичного діяча. Якщо їм вистачило совісті звинуватити Службу, хай знайдуть сміливість дізнатися правду, а потім спростувати свої безпідставні заяви та вибачиться перед громадськістю і співробітниками Служби безпеки України”, — зазначив Голова Служби безпеки України Василь Грицак.

Нагадаємо, біля офісу кандидата у президента України Володимира Зеленського, на вулиці Білоруській у Києві, знайшли невідоме технічне обладнання.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 359 КК України - незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації.

Служба безпеки України підтвердила, що здійснює оперативно-технічні заходи у місті Києві за адресою Білоруська,26, однак ці заходи "ніяк не пов’язані з жодним із кандидатів у президенти України або їх оточенням".

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