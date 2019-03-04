У СБУ прокоментували знайдення "прослушки" біля офісу Зеленського

"Служба безпеки України діє виключно у межах та у спосіб, передбачені українським законодавством та Конституцією України. СБУ дійсно здійснює оперативно-технічні заходи у місті Києві за адресою Білоруська,26", - йдеться в повідомленні.

У спецслужбі заявили, що ці заходи "ніяк не пов’язані з жодним із кандидатів у президенти України або їх оточенням".

"За вказаною адресою не зареєстровані офісні приміщення, до яких мають відношення кандидати. Усі дії відбуваються на підставі ухвали суду стосовно особи, яка жодним чином не пов’язана з виборчою кампанією", - зазначили у СБУ.

Нагадаємо, біля офісу кандидата у президента України Володимира Зеленського, на вулиці Білоруській у Києві, знайшли невідоме технічне обладнання.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 359 КК України - незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації.

При цьому, міністр внутрішніх страв України Арсен Аваков повідомив, що під офісом Зеленського знайшли елементи апаратури прослуховування.