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Біля офісу Зеленського знайшли невідоме технічне обладнання

Біля офісу Зеленського знайшли невідоме технічне обладнання

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Біля офісу кандидата на пост президента України Володимира Зеленського знайшли невідоме технічне обладнання. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Так, до Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про невідому коробку на даху будівлі по вулиці Білоруській.

"Коли правоохоронці прибули на місце події, до них звернувся охоронець кандидата на пост президента України Володимира Зеленського. Він розповів, що на даху житлового будинку невідомі особи встановлювали підозрілі предмети", - йдеться в повідомленні.

Працівники вибухотехнічної служби перевірили ці предмети. Виявилося, що небезпеки для життя людей вони не становлять. Крім того, слідчо-оперативна група проводила огляд місця події та вилучила обладнання.

Також дані про знахідку передали в органи прокуратури та Службу безпеки України. Відомості зареєстрували у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Шевченківського управління поліції.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 359 КК України - незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації.

"Санкція статті передбачає штраф від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до чотирьох років або позбавлення волі на той самий строк", - прокоментували в поліції.

При цьому, міністр внутрішніх страв України Арсен Аваков повідомив, що під офісом Зеленського знайшли елементи апаратури прослуховування.

"Поліція Києва виявила під офісом кандидата в президенти Зеленського елементи апаратури прослуховування. Ведеться розслідування", - написав міністр.

Нагадаємо, за даними соцдослідження Інститут аналізу та прогнозування, Володимир Зеленський і Юлія Тимошенко посідають перші рядки електоральних симпатій українців.

Раніше повідомлялося, що поліція почала розслідування за заявою Зеленського про стеження.

Українські Національні Новини

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