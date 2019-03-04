Возле офиса Зеленского нашли неизвестное техническое оборудование

ukru
Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 19677 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 115699 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 119399 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 121903 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 121297 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 152485 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117109 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141217 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145138 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130480 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп провел первый в истории саммит по криптовалютам, но это не спасло биткойн

Трамп провел первый в истории саммит по криптовалютам, но это не спасло биткойн

8 марта, 02:22 • 100520 просмотра
DeepState: враг продвинулся в двух населенных пунктах на Курщине

DeepState: враг продвинулся в двух населенных пунктах на Курщине

8 марта, 03:41 • 33259 просмотра
Российские войска за сутки 77 раз обстреляли Сумщину: повреждены дома, разрушены хозяйственные постройки

Российские войска за сутки 77 раз обстреляли Сумщину: повреждены дома, разрушены хозяйственные постройки

8 марта, 04:25 • 63862 просмотра
Беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф

Беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф

8 марта, 05:30 • 120839 просмотра
Maxar подтвердила приостановку доступа Украины к спутниковым снимкам

Maxar подтвердила приостановку доступа Украины к спутниковым снимкам

07:59 • 49640 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 118259 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 152485 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 166143 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 177540 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 235525 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 115699 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 82552 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 101116 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 104856 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 104567 просмотра
Актуальное
Возле офиса Зеленского нашли неизвестное техническое оборудование

Возле офиса Зеленского нашли неизвестное техническое оборудование

Киев  •  УНН

 • 14099 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Возле офиса кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского нашли неизвестное техническое оборудование. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Так, в Шевченковское управление полиции поступило сообщение о неизвестной коробке на крыше здания по улице Белорусской.

"Когда стражи порядка прибыли на место происшествия, к ним обратился охранник кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского. Он рассказал, что на крыше жилого дома неизвестные лица устанавливали подозрительные предметы", - говорится в сообщении.

Работники взрывотехнической службы проверили эти предметы. Оказалось, что опасности для жизни людей они не представляют. Кроме того, следственно-оперативная группа проводила осмотр места происшествия и изъяла оборудование.

Также данные о находке передали в органы прокуратуры и Службу безопасности Украины. Сведения зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции.

Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 359 УК Украины - незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации.

"Санкция статьи предусматривает штраф от двухсот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до четырех лет или лишение свободы на тот же срок", - прокомментировали в полиции.

При этом, министр внутренних блюд Украины Арсен Аваков сообщил, что под офисом Зеленского нашли элементы аппаратуры прослушивания.

"Полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в президенты Зеленского элементы аппаратуры прослушивания. Ведется расследование", - написал министр.

Напомним, по данным социсследования Институт анализа и прогнозирования, Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко занимают первые строки электоральных симпатий украинцев.

Ранее сообщалось, что полиция начала расследование по заявлению Зеленского о слежке.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы