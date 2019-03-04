Возле офиса Зеленского нашли неизвестное техническое оборудование
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Возле офиса кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского нашли неизвестное техническое оборудование. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
Так, в Шевченковское управление полиции поступило сообщение о неизвестной коробке на крыше здания по улице Белорусской.
"Когда стражи порядка прибыли на место происшествия, к ним обратился охранник кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского. Он рассказал, что на крыше жилого дома неизвестные лица устанавливали подозрительные предметы", - говорится в сообщении.
Работники взрывотехнической службы проверили эти предметы. Оказалось, что опасности для жизни людей они не представляют. Кроме того, следственно-оперативная группа проводила осмотр места происшествия и изъяла оборудование.
Также данные о находке передали в органы прокуратуры и Службу безопасности Украины. Сведения зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции.
Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 359 УК Украины - незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации.
"Санкция статьи предусматривает штраф от двухсот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до четырех лет или лишение свободы на тот же срок", - прокомментировали в полиции.
При этом, министр внутренних блюд Украины Арсен Аваков сообщил, что под офисом Зеленского нашли элементы аппаратуры прослушивания.
"Полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в президенты Зеленского элементы аппаратуры прослушивания. Ведется расследование", - написал министр.
Напомним, по данным социсследования Институт анализа и прогнозирования, Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко занимают первые строки электоральных симпатий украинцев.
Ранее сообщалось, что полиция начала расследование по заявлению Зеленского о слежке.