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Тимошенко і Зеленський попереду, Порошенко з Бойком змагаються за третє місце - соціологія

Київ • УНН

 • 4875 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Володимир Зеленський і Юлія Тимошенко посідають перші рядки електоральних симпатій українців. Чинний президент Петро Порошенко станом на зараз не виходить у 2 тур виборів і конкурує за третє місце з Юрієм Бойком. Такі дані проведеного наприкінці лютого соціологічного дослідження оприлюднив 4 березня Інститут аналізу та прогнозування, передає УНН.

Так, якби вибори президента України відбулися наступної неділі, за Володимира Зеленського віддали би свої голоси 19,5% українців ( 25,2% серед тих, хто визначився і візьме участь у виборах). У Юлії Тимошенко - 13,9% (17,9% серед тих, хто визначився).

Чиний президент Петро Порошенко відстає від лідерів електоральних симпатій, маючи лише 11,9%. Впритул до нього іде Юрій Бойко із результатом 10,7%. (15,4% і 13,8% відповідно серед тих, хто визначився і голосуватиме).

Загальнонаціональне опитування проведене Інститутом аналізу та прогнозування спільно з Аналітичною групою «Соціопрогноз» за підтримки Київського прес-клубу. Опитування проведено з 18 по 27 лютого 2019 року в усіх областях України (за виключенням тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, АР Крим). Всього опитано 2022 респонденти. Метод отримання інформації: індивідуальне інтерв’ю за місцем проживання респондента „віч-на-віч”. Статистична похибка не перевищує 2,2%.

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