Тимошенко и Зеленский впереди, Порошенко с Бойко борются за третье место - социология

Так, если бы выборы президента Украины состоялись в следующее воскресенье, за Владимира Зеленского отдали бы свои голоса 19,5% украинский (25,2% среди тех, кто определился и примет участие в выборах). У Юлии Тимошенко - 13,9% (17,9% среди тех, кто определился).

Нынешний президент Петр Порошенко отстает от лидеров электоральных симпатий, имея лишь 11,9%. Вплотную к нему идет Юрий Бойко с результатом 10,7%. (15,4% и 13,8% соответственно среди тех, кто определился и будет голосовать).

Общенациональный опрос проведен Институтом анализа и прогнозирования совместно с Аналитической группой «Социопрогноз» при поддержке Киевского пресс-клуба. Опрос проведен с 18 по 27 февраля 2019 во всех областях Украины (исключая временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, АР Крым). Всего опрошено 2022 респондента. Метод получения информации: индивидуальное интервью по месту жительства респондента "с глазу на глаз". Статистическая погрешность не превышает 2,2%.