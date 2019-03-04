В СБУ прокомментировали нахождение "прослушки" возле офиса Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Служба безопасности Украины подтвердила, что осуществляет оперативно-технические мероприятия в городе Киеве по адресу Белорусская, 26, однако эти меры "никак не связаны ни с одним из кандидатов в президенты Украины или их окружением". Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает УНН.
"Служба безопасности Украины действует исключительно в пределах и в порядке, предусмотренные украинским законодательством и Конституцией Украины. СБУ действительно осуществляет оперативно-технические мероприятия в городе Киеве по адресу Белорусская, 26", - говорится в сообщении.
В спецслужбе заявили, что эти меры "никак не связаны ни с одним из кандидатов в президенты Украины или их окружением".
"По указанному адресу не зарегистрированы офисные помещения, к которым имеют отношение кандидаты. Все действия происходят на основании определения суда в отношении лица, никак не связана с избирательной кампанией", - отметили в СБУ.
Напомним, возле офиса кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, на улице Белорусской в Киеве, нашли неизвестное техническое оборудование.
Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 359 УК Украины - незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации.
При этом, министр внутренних блюд Украины Арсен Аваков сообщил, что под офисом Зеленского нашли элементы аппаратуры прослушивания.