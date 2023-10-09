Прощание с Ниной Матвиенко состоится в Национальной филармонии Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Прощание с народной артисткой Украины Ниной Матвиенко состоится 11 октября в Национальной филармонии Украины. Об этом в Facebook сообщила ее дочь Тоня Матвиенко, передает УНН.
Детали
По словам дочери, прощание с Ниной Матвиенко продлится с 11:00 до 13:00.
Похоронят певицу на Зверинецком кладбище.
Напомним
О смерти известной украинской певицы в воскресенье утром сообщила ее дочь Тоня Матвиенко на своей странице в Facebook. Подробности трагического известия неизвестны.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования по поводу смерти артистки.