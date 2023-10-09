Прощання з Ніною Матвієнко відбудеться у Національній філармонії України

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За словами доньки, прощання з Ніною Матвієнко триватиме з 11:00 до 13:00.

Поховають співачку на Звіринецькому цвинтарі.

Нагадаємо

Про смерть визначної української співачки в неділю зранку повідомила її донька Тоня Матвієнко на своїй сторінці у Facebook. Подробиці трагічної звісткі невідомі.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття з приводу смерті артистки.