Прощання з Ніною Матвієнко відбудеться у Національній філармонії України
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Прощання з народною артисткою України Ніною Матвієнко відбудеться 11 жовтня у Національній філармонії України. Про це у Facebook повідомила її донька Тоня Матвієнко, передає УНН.
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За словами доньки, прощання з Ніною Матвієнко триватиме з 11:00 до 13:00.
Поховають співачку на Звіринецькому цвинтарі.
Нагадаємо
Про смерть визначної української співачки в неділю зранку повідомила її донька Тоня Матвієнко на своїй сторінці у Facebook. Подробиці трагічної звісткі невідомі.
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