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Прощание с нардепом Поляковым состоится завтра

Прощание с нардепом Поляковым состоится завтра

Киев  •  УНН

 • 16594 просмотра

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Прощание с народным депутатом Антоном Поляковым состоится завтра, 11 октября, в Чернигове, сообщает УНН со ссылкой на сообщение, размещенное на страницах нардепа в соцсетях.

Детали

Прощание с народным депутатом Украины Антоном Поляковым состоится завтра, 11 октября, в 10:00. Местом прощания выбран Черниговский областной филармонический центр, проспект Мира, дом 15.

Напомним

33-летнего народного депутата Антона Полякова в ночь на 8 октября обнаружили мертвым, открыто производство по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве с пометкой "естественная смерть". Экспертиза установила, что смерть нардепа наступила из-за острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

В данный момент ожидаются результаты еще ряда экспертиз. Правоохранители не исключают, что причиной смерти могло быть отравление, в том числе и сторонним лицом. 

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