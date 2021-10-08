Загибель Полякова: токсикологічну експертизу очікують у найближчі дні

Цитата

“Зазвичай вона (токсикологічна експертиза — ред.) робиться десь до тижня. Але з урахуванням цієї ситуації ми попросили експертів, вони йдуть нам назустріч, можливо у найближчі день-два вона буде”, — сказав Вигівський.

Деталі

На питання про те, коли буде озвучена офіційна версія, начальник поліції заявив: “За тиждень ми будемо розуміти щось уже більш конкретно”.

Контекст

33-річного народного депутата Антона Полякова у ніч на 8 жовтня виявили мертвим, відкрито провадження за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство з приміткою “природна смерть”.

Попередньо правоохоронці встановили, що чоловіку стало зле дорогою в таксі, його намагались реанімувати лікарі “швидкої”, але констатували смерть.

За інформацією правоохоронців, причинами смерті нардепа Антона Полякова могло стати хронічне захворювання, яке могло призвести до смерті, або ж отруєння невідомою речовиною, самостійно або невідомою особою.