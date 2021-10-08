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Гибель Полякова: токсикологическую экспертизу ожидают в ближайшие дни

Киев  •  УНН

 • 20013 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Результаты токсикологической экспертизы по смерти народного депутата Антона Полякова могут быть готовы в ближайшие день-два. Об этом на брифинге заявил начальник полиции Киева Иван Выгивский, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Обычно она (токсикологическая экспертиза - ред.) делается где-то до недели. Но с учетом этой ситуации мы попросили экспертов, они идут нам навстречу, возможно в ближайшие день-два она будет", - сказал Выговский.

Детали

На вопрос о том, когда будет озвучена официальная версия, начальник полиции заявил: "За неделю мы будем понимать что-то уже более конкретно".

Контекст

33-летнего народного депутата Антона Полякова в ночь на 8 октября обнаружили мертвым, открыто производство по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве с пометкой "естественная смерть".

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи "скорой", но констатировали смерть.

По информации правоохранителей, причинами смерти нардепа Антона Полякова могло стать хроническое заболевание, которое могло привести к смерти, или же отравление неизвестным веществом, самостоятельно или неизвестным лицом.

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