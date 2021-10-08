У поліції назвали версії загибелі Полякова: розглядають отруєння невідомою речовиною

Цитата

“Висунуто декілька версій. Це хронічне захворювання Полякова, яке могло призвести до смерті, або ж отруєння невідомою речовиною, самостійно або невідомою особою”, — сказав Вигівський.

Додамо

З його слів, загиблий Поляков у вечірній час вживав алкогольні напої в одному з розважальних закладів Києва зі своїм знайомим. Після чого вони сіли до машини цієї особи і поїхали по Києву. Знайомий запропонував загиблому поїхати до місця мешкання однак у зв’язку з побутовими проблемами — сваркою зі своєю співмешканкою — він (Поляков — ред.) не захотів їхати і вони близько півтори години катались по різним вулицям.

Знайомому набридло спілкування з загиблим і він запропонував йому поїхати додому.

Нагадаємо

Зокрема, депутати від “Слуги народу” Олександр Качура, Юлія Грішина, Максим Бужанський, Олександра Кінзбурська, Павло Сушко, Гео Лерос, Галина Янченко та Віталій Безгін у своїх соціальних мережах висловили співчуття близьким і родині померлого колеги.

Народний депутат Олександр Качура повідомив, що смерть політика констатували о 2:45 сьогодні.

Народні депутати від “Європейської солідарності” Олексій Гончаренко, Ірина Геращенко, та Вікторія Сюмар у своїх соцмережах висловили співчуття близьким.

“Ще вчора ми спілкувалися, востаннє на позачерговому засіданні, Антон був одним з ініціаторів його скликання. Засідання було безрезультатним, бо монобільшість не зібралася і ми ще говорили, як же просувати соціальні і пенсійні питання в порядок денний... Не вкладається в голові”, — написала у своєму Facebook Ірина Геращенко.

Народний депутат від “Голосу” Ольга Стефанішина у своєму Facebook написала, що екіпаж патрульної поліції зупинив таксі за порушення правил дорожнього руху, в якому знаходився нардеп о 2:10. Вже о 2:45 була констатована смерть Антона Полякова.

Свої співчуття також висловив нардеп від “Голосу” Рустем Умєров.

Що було раніше

33-річного народного депутата Антона Полякова у ніч на 8 жовтня виявили мертвим, поліція Києва встановлює обставини смерті нардепа, відкрито провадження за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство з приміткою “природна смерть”.

Попередньо правоохоронці встановили, що чоловіку стало зле дорогою в таксі, його намагались реанімувати лікарі “швидкої”, але констатували смерть.

Як заявила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, причини смерті народного депутата Антона Полякова будуть встановлюватися під час розтину, який відбудеться вже у найближчі години.