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У поліції назвали версії загибелі Полякова: розглядають отруєння невідомою речовиною

У поліції назвали версії загибелі Полякова: розглядають отруєння невідомою речовиною

Київ • УНН

 • 29206 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Причинами смерті нардепа Антона Полякова могло стати хронічне захворювання, яке могло призвести до смерті, або ж отруєння невідомою речовиною, самостійно або невідомою особою. Про це на брифінгу заявив начальник поліції Києва Іван Вигівський, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Висунуто декілька версій. Це хронічне захворювання Полякова, яке могло призвести до смерті, або ж отруєння невідомою речовиною, самостійно або невідомою особою”, — сказав Вигівський.

Додамо

З його слів, загиблий Поляков у вечірній час вживав алкогольні напої в одному з розважальних закладів Києва зі своїм знайомим. Після чого вони сіли до машини цієї особи і поїхали по Києву. Знайомий запропонував загиблому поїхати до місця мешкання однак у зв’язку з побутовими проблемами — сваркою зі своєю співмешканкою — він (Поляков — ред.) не захотів їхати і вони близько півтори години катались по різним вулицям.

Знайомому набридло спілкування з загиблим і він запропонував йому поїхати додому.

Нагадаємо

Зокрема, депутати від “Слуги народу” Олександр Качура, Юлія Грішина, Максим Бужанський, Олександра Кінзбурська, Павло Сушко, Гео Лерос, Галина Янченко та Віталій Безгін у своїх соціальних мережах висловили співчуття близьким і родині померлого колеги.

Народний депутат Олександр Качура повідомив, що смерть політика констатували о 2:45 сьогодні.

Народні депутати від “Європейської солідарності” Олексій Гончаренко, Ірина Геращенко, та Вікторія Сюмар у своїх соцмережах висловили співчуття близьким.

“Ще вчора ми спілкувалися, востаннє на позачерговому засіданні, Антон був одним з ініціаторів його скликання. Засідання було безрезультатним, бо монобільшість не зібралася і ми ще говорили, як же просувати соціальні і пенсійні питання в порядок денний... Не вкладається в голові”, — написала у своєму Facebook Ірина Геращенко.

Народний депутат від “Голосу” Ольга Стефанішина у своєму Facebook написала, що екіпаж патрульної поліції зупинив таксі за порушення правил дорожнього руху, в якому знаходився нардеп о 2:10. Вже о 2:45 була констатована смерть Антона Полякова.

Свої співчуття також висловив нардеп від “Голосу” Рустем Умєров.

Що було раніше

33-річного народного депутата Антона Полякова у ніч на 8 жовтня виявили мертвим, поліція Києва встановлює обставини смерті нардепа, відкрито провадження за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство з приміткою “природна смерть”.

Попередньо правоохоронці встановили, що чоловіку стало зле дорогою в таксі, його намагались реанімувати лікарі “швидкої”, але констатували смерть.

Як заявила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, причини смерті народного депутата Антона Полякова будуть встановлюватися під час розтину, який відбудеться вже у найближчі години.

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