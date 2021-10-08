В полиции назвали версии гибели Полякова: рассматривают отравление неизвестным веществом
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Причинами смерти нардепа Антона Полякова могло стать хроническое заболевание, которое могло привести к смерти, или же отравление неизвестным веществом, самостоятельно или неизвестным лицом. Об этом на брифинге заявил начальник полиции Киева Иван Выгивский, передает корреспондент УНН.
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"Выдвинуто несколько версий. Это хроническое заболевание Полякова, которое могло привести к смерти, или же отравление неизвестным веществом, самостоятельно или неизвестным лицом", - сказал Выгивский.
Добавим
По его словам, погибший Поляков в вечернее время употреблял алкогольные напитки в одном из развлекательных заведений Киева со своим знакомым. После чего они сели в машину этого лица и поехали по Киеву. Знакомый предложил погибшему поехать к месту проживания однако в связи с бытовыми проблемами - ссорой со своей сожительницей - он (Поляков - ред.) не захотел ехать и они около полутора часов катались по разным улицам.
Знакомому надоело общение с погибшим и он предложил ему поехать домой.
Напомним
В частности, депутаты от “Слуги народа” Александр Качура, Юлия Гришина, Максим Бужанский, Александра Кинзбурская, Павел Сушко, Гео Лерос, Галина Янченко и Виталий Безгин в своих социальных сетях выразили соболезнования близким и семье умершего коллеги.
Народный депутат Александр Качура сообщил, что смерть политика констатировали в 2:45 сегодня.
Народные депутаты от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко, Ирина Геращенко, и Виктория Сюмар в своих соцсетях выразили соболезнования близким.
“Еще вчера мы общались, раз на внеочередном заседании, Антон был одним из инициаторов его созыва. Заседание было безрезультатным, поскольку монобильшинство не собралось и мы еще говорили, как же продвигать социальные и пенсионные вопросы в повестку дня... Не укладывается в голове”, — написала в своем Facebook Ирина Геращенко.
Народный депутат от “Голоса” Ольга Стефанишина в своем Facebook написала, что экипаж патрульной полиции остановил такси за нарушение правил дорожного движения, в котором находился нардеп в 2:10. Уже в 2:45 была констатирована смерть Антона Полякова.
Свои соболезнования также выразил нардеп от “Голоса” Рустем Умеров.
Что было раньше
33-летнего народного депутата Антона Полякова в ночь на 8 октября обнаружили мертвым, полиция Киева устанавливает обстоятельства смерти нардепа, открыто производство по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве с пометкой “естественная смерть”.
Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи “скорой”, но констатировали смерть.
Как заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, причины смерти народного депутата Антона Полякова будут устанавливаться при вскрытии, которое состоится уже в ближайшие часы.