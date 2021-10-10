Прощання з нардепом Поляковим відбудеться завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Прощання з народним депутатом Антоном Поляковим відбудеться завтра, 11 жовтня, в Чернігові, повідомляє УНН з посиланням на повідомлення, розміщене на сторінках нардепа в соцмережах.
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Прощання з народним депутатом України Антоном Поляковим відбудеться завтра, 11 жовтня, о 10:00. Місцем прощання обрано Чернігівський обласний філармонійний центр, проспект Миру, будинок 15.
Нагадаємо
33-річного народного депутата Антона Полякова в ніч на 8 жовтня виявили мертвим, відкрито провадження за статтею Кримінального кодексу про навмисне вбивство з позначкою "природна смерть". Експертиза встановила, що смерть нардепа наступила через гостру коронарну недостатність, гостру ішемічну хворобу серця.
В даний момент очікуються результати ще ряду експертиз. Правоохоронці не виключають, що причиною смерті могло бути отруєння, в тому числі і сторонньою особою.