Прощання з нардепом Поляковим відбудеться завтра

Деталі

Прощання з народним депутатом України Антоном Поляковим відбудеться завтра, 11 жовтня, о 10:00. Місцем прощання обрано Чернігівський обласний філармонійний центр, проспект Миру, будинок 15.

Нагадаємо

33-річного народного депутата Антона Полякова в ніч на 8 жовтня виявили мертвим, відкрито провадження за статтею Кримінального кодексу про навмисне вбивство з позначкою "природна смерть". Експертиза встановила, що смерть нардепа наступила через гостру коронарну недостатність, гостру ішемічну хворобу серця.

В даний момент очікуються результати ще ряду експертиз. Правоохоронці не виключають, що причиною смерті могло бути отруєння, в тому числі і сторонньою особою.