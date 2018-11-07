Прощание с активисткой Гандзюк перенесли
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Время прощания с херсонской активисткой и советницей городского главы Екатериной Гандзюк, которую в конце июля облили кислотой, перенесли на 13:00. Об этом сообщили в Facebook-сообществе "Кто заказал Катю Гандзюк?", передает УНН.
"В связи с большим количеством людей, которые приехали провести Катю, прощание начнется в 13:00 и продлится до 15:00. Адрес: Херсон, Дворец молодежи, ул. Перекопская, 158", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее прощание с Екатериной Гандзюк было назначено на 14:00 в областном дворце молодежи и студентов.
Как сообщал УНН, 31 июля неизвестные облили Гандзюк кислотой, в результате чего она получила химические ожоги более 30% кожи. Активистка перенесла 11 операций, однако не выдержала тяжелой травмы. О смерти Гандзюк в больнице, где она находилась в течение последних месяцев с многочисленными ожогами кожи, стало известно 4 ноября.
После его смерти уголовное производство по нападению на активистку переквалифицировали на убийство.