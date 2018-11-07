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Прощання з активісткою Гандзюк перенесли

Прощання з активісткою Гандзюк перенесли

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Час прощання з херсонською активісткою та радницею міського голови Катериною Гандзюк, яку у наприкінці липня облили кислотою, перенесли на 13:00. Про це повідомили у Facebook-спільноті "Хто замовив Катю Гандзюк?", передає УНН.

"У зв'язку з великою кількістю людей, які приїхали провести Катю, прощання почнеться о 13:00 і триватиме до 15:00. Адреса: Херсон, Палац молоді, вул. Перекопська, 158", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше прощання з Катериною Гандзюк було призначено на 14:00 в обласному палаці молоді та студентів.

Як повідомляв УНН, 31 липня невідомі облили Гандзюк кислотою, внаслідок чого вона отримала хімічні опіки понад 30% шкіри. Активістка перенесла 11 операцій, однак не витримала важкої травми. Про смерть Гандзюк у лікарні, де вона перебувала протягом останніх місяців із численними опіками шкіри, стало відомо 4 листопада.

Після її смерті кримінальне провадження щодо нападу на активістку перекваліфікували на вбивство.

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