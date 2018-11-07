Сьогодні у Херсоні прощатимуться з Катериною Гандзюк

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Сьогодні у Херсоні, в обласному палаці молоді та студентів, прощатимуться з померлою активісткою Катериною Гандзюк. Про це напередодні повідомили у прес-службі Херсонської міської ради, передає УНН.