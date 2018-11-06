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Гандзюк залишиться членом виконкому міськради Херсона

Гандзюк залишиться членом виконкому міськради Херсона

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Радниця мера Херсона та активістка Катерина Гандзюк залишатиметься членом виконавчого комітету міськради до кінця каденції. Про це повідомив мер міста Володимир Миколаєнко під час сьогоднішнього засідання виконкому міськради, передає УНН.

"Не зважаючи на те, що її (Катерини Гандзюк – ред.) немає в живих, я не буду подавати депутатському корпусу вказівку на виключення. Вона буде залишатися членом виконкому до кінця цієї каденції", – повідомив мер.

Після цього пам'ять Гандзюк вшанували хвилиною мовчання.

Нагадаємо, про смерть Катерини Гандзюк у лікарні, де вона перебувала протягом останніх місяців із численними опіками шкіри після нападу, стало відомо 4 листопада.

31 липня невідомі облили її кислотою, внаслідок чого вона отримала хімічні опіки понад 30% шкіри. Гандзюк перенесла 11 операцій, однак не витримала важкої травми.

Після смерті Гандзюк справу нападу на неї з кислотою перекваліфікували на вбивство.

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