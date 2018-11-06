Гандзюк останется членом исполкома горсовета Херсона
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Советник мэра Херсона и активистка Екатерина Гандзюк будет оставаться членом исполнительного комитета горсовета до конца каденции. Об этом сообщил мэр города Владимир Николаенко во время сегодняшнего заседания исполкома горсовета, передает УНН.
“Несмотря на то, что ее (Екатерины Гандзюк — ред.) нет в живых, я не буду подавать депутатскому корпусу указание на исключение. Она будет оставаться членом исполкома до конца этой каденции”, — сообщил мэр.
После этого память Гандзюк почтили минутой молчания.
Напомним, о смерти Екатерины Гандзюк в больнице, где она находилась в течение последних месяцев с многочисленными ожогами кожи после нападения, стало известно 4 ноября.
31 июля неизвестные облили ее кислотой, в результате чего она получила химические ожоги более 30% кожи. Гандзюк перенесла 11 операций, однако не выдержала тяжелой травмы.
После смерти Гандзюк дело нападения на нее с кислотой переквалифицировали на убийство.