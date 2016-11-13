Пророссийский кандидат лидирует на выборах в Молдове - ЦИК
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Пророссийский лидер партии социалистов Игорь Додон набирает 58,1% голосов избирателей на выборах президента Молдавии после подсчета более 68,96% голосов во втором туре, сообщается на официальном сайте ЦИК страны, передает УНН.
"Игорь Додон набирает 58,1% или 480 185 голосов", - говорится в сообщении.
Его главный конкурент, единый кандидат от правой оппозиции, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду набирает 41,9% голосов.
Напомним, в первом туре победил пророссийский лидер партии социалистов И.Додон с 47,9%, а его главный соперник кандидат от проевропейских партий М.Санду получила 38,7%.