Проросійський кандидат лідирує на виборах в Молдові - ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Проросійський лідер партії соціалістів Ігор Додон набирає 58,1% голосів виборців на виборах президента Молдави після підрахунку більше 68,96% голосів у другому турі, повідомляється на офіційному сайті ЦВК країни, передає УНН.
“Ігор Додон набирає 58,1% або 480 185 голосів,” — йдеться в повідомленні.
Його головний конкурент, єдиний кандидат від правої опозиції, лідер партії “Дія і солідарність” Майя Санду набирає 41,9% голосів.
Нагадаємо, у першому турі переміг проросійський лідер партії соціалістів І.Додон з 47,9%, а його головний суперник кандидат від проєвропейських партій М.Санду отримала 38,7%.