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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 20960 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Проросійський кандидат лідирує на виборах в Молдові - ЦВК

Проросійський кандидат лідирує на виборах в Молдові - ЦВК

Київ • УНН

 • 8882 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Проросійський лідер партії соціалістів Ігор Додон набирає 58,1% голосів виборців на виборах президента Молдави після підрахунку більше 68,96% голосів у другому турі, повідомляється на офіційному сайті ЦВК країни, передає УНН.

“Ігор Додон набирає 58,1% або 480 185 голосів,” — йдеться в повідомленні.

Його головний конкурент, єдиний кандидат від правої опозиції, лідер партії “Дія і солідарність” Майя Санду набирає 41,9% голосів.

Нагадаємо, у першому турі переміг проросійський лідер партії соціалістів І.Додон з 47,9%, а його головний суперник кандидат від проєвропейських партій М.Санду отримала 38,7%.

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