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Прорыв в ТКГ: о чем договорились стороны

Прорыв в ТКГ: о чем договорились стороны

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. Сегодня заседание подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе прошло максимально конструктивно. Об этом в комментарии УНН сказал спикер Трехсторонней контактной группы, советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович.

О чем договорились

"Вчера на встрече советников (в нормандском формате - ред.) были достигнуты договоренности, что режим прекращения огня, который существует, слишком часто нарушается. Поэтому все стороны согласились с тем, что надо выработать дополнительные механизмы к мероприятиям, которые были приняты в конце июля 2020 года. Все стороны - российская, украинская и ОБСЕ, которая имела собственное мнение на эту тему, предоставили свои предложения на этот счет. За основу был взят украинский вариант документа. Мы его полностью прошли в первом чтении, запланированно второе чтение", - сказал Арестович.

По его словам, такое заседание может состояться до конца текущей недели, после чего, есть надежда что на заседании ТКГ, которое должно состояться через неделю, в среду, подгруппа по безопасности предоставит согласованный всеми сторонами документ, и ТКГ может принять эти дополнения в комплекс мероприятий по поддержанию режима прекращения огня, что позволит вернуться к тишине на фронте или очень существенного уменьшения боевых потерь и нарушений.

"Это я оцениваю как своего рода прорыв, за 6 месяцев такого не было в ТКГ", - отметил спикер.

О документе

"В общих чертах, могу сказать так, что мы возлагаем основные усилия в нашем документе на роль СММ ОБСЕ. Чтобы они своевременно верифицировали нарушения прекращения огня и применяли механизмы, которые смогут оценить информационные вбросы с российской стороны", - пояснил собеседник УНН.

Он отметил, что речь идет о "вбросе" РФ о том, будто они знают обо всех обстоятельствах нарушений - как в случае с гибелью ребенка на неподконтрольных территориях.

"Основной стержень нашего предложения в том, чтобы мы, скажем, каждый шаг, который должен установить факт нарушения, последствия нарушения и возможную ответственность сторон за нарушения, был верифицирован СММ ОБСЕ ... и рассматривались бы только те случаи, которые являются доказанными - что нарушение произошло, имело такие последствия, и, например, проводится соответствующее расследование сторон, и об этом было сообщено ОБСЕ и соответственно ТКГ", - сказал он.

Арестович отметил, что возникают вопросы по привлечению к ответственности с российской стороны, и признанием этой ответственности.

"Эти дополнительные меры должны способствовать тому, что такие факты будут верифицированы ОБСЕ", - подчеркнул спикер.

Также он заверил, что ни о каких "совместных патрулях" речь не идет.

"Мы предложили, как вариант, как вернуть российских офицеров в СЦКК - они сказали, что подумают", - добавил он.

Дополнение

Рабочая подгруппа по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы сегодня провела заседание в видеоформате.

Встреча состоялась после переговоров советников в "нормандском" формате, которое прошло накануне.

Как известно, во время встречи "нормандской четверки" немецкая сторона предложила согласовать обращения советников о том, что они приветствуют обновленную приверженность дополнительным мерам по укреплению режима прекращения огня от 27 июля 2020 года.

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