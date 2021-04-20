Сьогодні відбудеться засідання безпекової підгрупи ТКГ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Сьогодні відбудеться засідання робочої підгрупи безпеки Тристоронньої контактної групи. Про це повідомляє Українська делегація для участі у ТКГ, пише УНН.
Деталі
Вчора, 19 квітня, відбулася зустріч радників глав держав "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) в режимі відеоконференції, де було обговорено практичні кроки, необхідних для дотримання режиму припинення вогню.
Конкретні заходи, які б могли вдосконалити механізм контролю за дотриманням режиму припинення вогню, політичні радники доручили опрацювати в Підгрупі з безпеки ТКГ, відповідне засідання якої заплановане на сьогодні, 10:00.
Нагадаємо
Наступну зустріч радників глав держав “нормандської четвірки” пропонують провести на лінії розмежування.
Контекст
Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.
Крім того, у вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави.
За словами Хомчака, по станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.
Варто зазначити, напередодні відбулось засідання Тристоронньої контактної групи, під час якої сторони підтвердили необхідність повного та всеосяжного дотримання режиму припинення вогню.