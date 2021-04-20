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Сегодня состоится заседание подгруппы безопасности ТКГ

Сегодня состоится заседание подгруппы безопасности ТКГ

Киев  •  УНН

 • 14166 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Сегодня состоится заседание рабочей подгруппы безопасности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщает Украинская делегация для участия в ТКГ, пишет УНН.

Детали

Вчера, 19 апреля, состоялась встреча советников глав государств “нормандской четверки” (Украина, Германия, Франция, Россия) в режиме видеоконференции, где обсуждались практические шаги, необходимые для соблюдения режима прекращения огня.

Конкретные меры, которые могли бы усовершенствовать механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня, политические советники поручили проработать в Подгруппе по безопасности ТКГ, соответствующее заседание которой запланировано на сегодня, 10:00.

Напомним

Следующую встречу советников глав государств “нормандской четверки” предлагают провести на линии разграничения.

Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Стоит отметить, накануне состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, во время которой стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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