Сегодня состоится заседание подгруппы безопасности ТКГ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Сегодня состоится заседание рабочей подгруппы безопасности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщает Украинская делегация для участия в ТКГ, пишет УНН.
Детали
Вчера, 19 апреля, состоялась встреча советников глав государств “нормандской четверки” (Украина, Германия, Франция, Россия) в режиме видеоконференции, где обсуждались практические шаги, необходимые для соблюдения режима прекращения огня.
Конкретные меры, которые могли бы усовершенствовать механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня, политические советники поручили проработать в Подгруппе по безопасности ТКГ, соответствующее заседание которой запланировано на сегодня, 10:00.
Напомним
Следующую встречу советников глав государств “нормандской четверки” предлагают провести на линии разграничения.
Контекст
В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.
Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.
По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.
Стоит отметить, накануне состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, во время которой стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня.