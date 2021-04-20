Прорив у ТКГ: про що домовились сторони

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Сьогодні засідання безпекової підгрупи у Тристоронній контактній групі пройшло максимально конструктивно. Про це в коментарі УНН сказав спікер Тристоронньої контактної групи, радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.

Про що домовились

“Учора на зустрічі радників (у нормандському форматі — ред.) було досягнуто домовленостей, що режим припинення вогню, який існує, занадто часто порушується. Тому всі сторони погодились із тим, що треба виробити додаткові механізми до заходів, які були прийняті наприкінці липня 2020 року. Всі сторони — російська, українська і ОБСЄ, яка навіть мала власну думку на цю тему, надали свої пропозиції щодо цього. За основу було взято український варіант документу. Ми його повністю пройшли у першому читанні, заплановане друге читання”, — сказав Арестович.

З його слів, таке засідання може відбутись до кінця поточного тижня, після чого, є надія що на засіданні ТКГ, яке має відбутись за тиждень, у середу, підгрупа з безпеки надасть узгоджений всіма сторонами документ, і ТКГ може прийняти ці доповнення до комплексу заходів з підтримання режиму припинення вогню, що дозволить повернутись до тиші на фронті або дуже суттєвого зменшення бойових втрат і порушень.

“Це я оцінюю як свого роду прорив, за 6 місяців такого не було в ТКГ”, — зауважив спікер.

Про документ

“У загальних рисах, можу сказати так, що ми покладаємо основні зусилля у нашому документі на роль СММ ОБСЄ. Щоб вони своєчасно верифікували порушення припинення вогню і застосовували механізми, які зможуть оцінити інформаційні вкиди з російського боку”, — пояснив співрозмовник УНН.

Він зазначив, що мова йде про “вкиди” РФ про те, начебто вони знають про всі обставини порушень — як от у випадку з загибеллю дитини на непідконтрольних територіях.

“Основним стрижнем нашої пропозиції є щоб ми, скажімо, кожен крок, який має встановити факт порушення, наслідки порушення і можливу відповідальність сторін за порушення, був верифікований СММ ОБСЄ... і розглядались би лише ті випадки, які є доведеними — що порушення відбулось, мало такі наслідки, і, наприклад, проводиться відповідне розслідування сторін, і про це було повідомлено ОБСЄ і відповідно ТКГ”, — сказав він.

Арестович зазначив, що виникають питання з притягуванням до відповідальності з російської сторони, і визнанням цієї відповідальності.

“Ці додаткові заходи мають сприяти тому, що такі факти будуть верифіковані ОБСЄ”, — підкреслив спікер.

Також він запевнив, що про жодні “спільні патрулі” мова не йде.

“Ми запропонували, як варіант, повернути російських офіцерів в СЦКК — вони сказали, що подумають”, — додав він.

Доповнення

Робоча підгрупа з питань безпеки Тристоронньої контактної групи сьогодні провела засідання у відеоформаті.

Зустріч відбулась після переговорів радників у “нормандському” форматі, яке пройшло напередодні.

Як відомо, під час зустрічі “нормандської четвірки” німецька сторона запропонувала узгодити звернення радників про те, що вони вітають оновлену прихильність додатковим заходам зі зміцнення режиму припинення вогню від 27 липня 2020 року.

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