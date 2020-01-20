Прорыв трубы в российском отеле: среди погибших обнаружили ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. В России из-за прорыва трубы отопления погибли пять человек, в том числе ребенок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.
"В понедельник в небольшом российском отеле в Перми разорвалась отопительная труба, затопив комнаты кипятком, отчего погибли пять человек, а шестеро других пострадали", - сообщили в СМИ.
Указано, что в результате прорыва трубы 20 домов остались от теплоснабжения и горячей воды. Среди них больница, школа и детский сад.
"Все погибшие, среди которых ребенок, остановились в отеле. Трое пострадавших госпитализированы с ожогами", - говорится в сообщении.
Указано, что полиция расследует данный случай. Учитывая трагедию, парламент может рассмотреть запрет на размещение гостиниц и общежитий в подвалах жилых домов.
Напомним, в России погибли несколько человек из-за прорыва трубы с горячей водой в отеле.