У Росії загинули кілька осіб через прорив труби з гарячою водою в готелі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. 4 людини загинули в готелі в Пермі після прориву труби опалення, ще троє госпіталізовані з опіками. Про це повідомили в пресслужбі губернатора Пермського краю Росії, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Пізніше в пресслужбі губернатора повідомили про п'ять жертв.
За інформацією влади, прорив стався в готелі "Карамель" в Індустріальному районі Пермі. На місце події виїхав губернатор Пермського краю Максим Решетніков. На місці перебувають екстрені служби, чергує сім бригад швидкої допомоги.
Нагадаємо, у Росії під час пожежі загинуло п'ятеро дітей.