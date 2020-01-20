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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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У Росії загинули кілька осіб через прорив труби з гарячою водою в готелі

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. 4 людини загинули в готелі в Пермі після прориву труби опалення, ще троє госпіталізовані з опіками. Про це повідомили в пресслужбі губернатора Пермського краю Росії, передає УНН з посиланням на ТАСС.

У Росії загинули кілька осіб через прорив труби з гарячою водою в готелі

Пізніше в пресслужбі губернатора повідомили про п'ять жертв.

За інформацією влади, прорив стався в готелі "Карамель" в Індустріальному районі Пермі. На місце події виїхав губернатор Пермського краю Максим Решетніков. На місці перебувають екстрені служби, чергує сім бригад швидкої допомоги.

Нагадаємо, у Росії під час пожежі загинуло п'ятеро дітей.

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