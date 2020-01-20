В России погибли несколько человек из-за прорыва трубы с горячей водой в отеле
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. 4 человека погибли в отеле в Перми после прорыва трубы отопления, еще трое госпитализированы с ожогами. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края России, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Позже в пресс-службе губернатора сообщили о пяти жертвах.
По информации властей, прорыв произошел в отеле "Карамель" в Индустриальном районе Перми. На место происшествия выехал губернатор Пермского края Максим Решетников. На месте находятся экстренные службы, дежурит семь бригад скорой помощи.
Напомним, в России во время пожара погибли пять детей.