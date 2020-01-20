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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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Прорив труби в російському готелі: серед загиблих виявили дитину

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. В Росії через прорив труби опалення загинуло п’ять людей, в тому числі дитина. Про це повідомляє УНН з посиланням на AP.

Прорив труби в російському готелі: серед загиблих виявили дитину

"У понеділок у невеликому російському готелі в Пермі розірвалась опалювальна труба, затопивши кімнати окропом, через що загинуло п’ятеро людей, а шестеро інших постраждали", - повідомили у ЗМІ.

Вказано, що внаслідок прориву труби 20 будинків залишились від теплопостачання та гарячої води. Серед них лікарня, школа та дитячий садок.

"Усі загиблі, серед яких дитина, зупинились в готелі. Трьох постраждалих госпіталізували з опіками", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що поліція розслідує даний випадок. З огляду на трагедію, парламент може розглянути заборону на розміщення готелів та гуртожитків у підвалах житлових будинків.

Нагадаємо, у Росії загинули кілька осіб через прорив труби з гарячою водою в готелі.

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