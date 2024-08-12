Прорыв продолжается: украинские военные сняли российский флаг с админздания в Дарьино
Киев • УНН
Бойцы 225-го отдельного штурмового батальона обнародовали видео, на котором видно как снимают российский флаг с админздания в Дарьино после зачистки. Официального подтверждения от Минобороны или Генштаба ВСУ о присутствии украинских военных в российском Дарьино нет.
Украинские военные, вероятно, сняли российский флаг с админздания в российском Дарьино, передает УНН.
Видео, на котором украинские военные снимают российский флаг с админздания, вероятно в Дарьино, появилось на странице 225-го отдельного штурмового батальона.
"Дарьино. Бойцы 225 ОШБ после зачистки снимают тряпку с административного здания", - говорится в сообщении.
Представители Минобороны или Генштаба ВСУ информацию об украинских военных в российском Дарьино.
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