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Прорыв нефтепровода на Прикарпатье: начато уголовное производство

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 октября. УНН. По факту пожара нефтепродуктов, который возник из-за разгерметизации трубопровода в Ивано-Франковской области 30 сентября полиция начала уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины, пишет УНН.

Цитата

«Следственным отделением Надворнянского районного отдела полиции начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 292 (Повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов)», - говорится в сообщении.

Детали

В Надворнянском районе продолжают работать полицейские, привлечены специалисты-криминалисты и взрывотехники. Они устанавливают обстоятельства и причину возгорания, отметили в МВД.

Сейчас полицейские проводят дополнительный осмотр места происшествия, изымают вещественные доказательства. Уже назначен ряд экспертиз.

Дополнение

По данным МВД, утечка нефти в ручей в лесном массиве, произошла в результате разгерметизации трубопровода. В результате пожара пять человек госпитализировали в больницы с ожогами. Это двое детей – 11 и 8 лет, и трое взрослых – 35, 39 и 58 лет.

Добавим

В результате взрыва на нефтепроводе в Ивано-Франковской области двое мальчиков получили 70-80% ожогов тела. Как отметил заместитель председателя Ивано-франковской ОВА Виталий Ильчишин, в результате ожара пострадало 9 человек.

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