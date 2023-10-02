Прорив нафтопроводу на Прикарпатті: розпочато кримінальне провадження

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. За фактом пожежі нафтопродуктів, яка виникла через розгерметизацію трубопроводу в Івано-Франківській області 30 вересня поліція розпочала кримінальне провадження. Про це повідомляє пресслужба МВС України, пише УНН.

Цитата

«Слідчим відділенням Надвірнянського районного відділу поліції розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 292 (Пошкодження об'єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів)», - йдеться у повідомленні.

Деталі

У Надвірнянському районі продовжують працювати поліцейські, залучені спеціалісти-криміналісти та вибухотехніки. Вони встановлюють обставини та причину займання, зазначили в МВС.

Наразі поліцейські проводять додатковий огляд місця події, вилучають речові докази. Уже призначено ряд експертиз.

Доповнення

За даними МВС, витік нафти до потічка у лісовому масиві, відбувся у результаті розгерметизації трубопроводу. У результаті пожежі п‘ятьох людей госпіталізували до лікарень з опіками. Це двоє дітей – 11 та 8 років, та троє дорослих – 35, 39 та 58 років.

Додамо

В результаті вибуху на нафтопроводі в Івано-Франківській області двоє хлопчиків отримали 70-80% опіків тіла. Як зазначив заступник голови Івано-франківської ОВА Віталій Ільчишин, наслідок пожежі постраждало 9 людей.

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