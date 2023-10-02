Прорив нафтопроводу на Прикарпатті: розпочато кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. За фактом пожежі нафтопродуктів, яка виникла через розгерметизацію трубопроводу в Івано-Франківській області 30 вересня поліція розпочала кримінальне провадження. Про це повідомляє пресслужба МВС України, пише УНН.
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«Слідчим відділенням Надвірнянського районного відділу поліції розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 292 (Пошкодження об'єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів)», - йдеться у повідомленні.
Деталі
У Надвірнянському районі продовжують працювати поліцейські, залучені спеціалісти-криміналісти та вибухотехніки. Вони встановлюють обставини та причину займання, зазначили в МВС.
Наразі поліцейські проводять додатковий огляд місця події, вилучають речові докази. Уже призначено ряд експертиз.
Доповнення
За даними МВС, витік нафти до потічка у лісовому масиві, відбувся у результаті розгерметизації трубопроводу. У результаті пожежі п‘ятьох людей госпіталізували до лікарень з опіками. Це двоє дітей – 11 та 8 років, та троє дорослих – 35, 39 та 58 років.
Додамо
В результаті вибуху на нафтопроводі в Івано-Франківській області двоє хлопчиків отримали 70-80% опіків тіла. Як зазначив заступник голови Івано-франківської ОВА Віталій Ільчишин, наслідок пожежі постраждало 9 людей.